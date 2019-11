Anmeldung zur Firmvorbereitung

Zwingenberg/Fehlheim.Am 30. November, Samstag, von zehn bis zwölf Uhr, finden die Anmeldegespräche für die nächste Firmvorbereitung in der Katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt sowie in Sankt Bartholomäus Fehlheim statt. Die Einladung richtet sich an Jugendliche, die das neunte Schuljahr besuchen. Veranstaltungsort ist das Pfarrhaus (Heidelberger Straße 18) in Zwingenberg.

Während der Anmeldegespräche wird über wichtigsten Termine bis zur Firmung, die am 14. Juni 2020, 10.30 Uhr, in Fehlheim stattfindet, informiert. Der Auftakt des Firmkurses erfolgt am 8. Dezember (Sonntag, zweiter Advent), 18 Uhr, in der Zwingenberger Kirche.

Wer noch keine schriftliche Anmeldung zum Kurs erhalten hat, der kann sich im Pfarrbüro per Telefon: 06251/71229 melden oder soll zum Anmeldegespräch am 30. November kommen. cm

