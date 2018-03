Anregende Gespräche bei Ingwerlimo und Kokospudding

Anzeige

Zwingenberg.Unter dem Motto „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ feierten am Freitag in Zwingenberg über 30 Frauen den Ökumenischen Weltgebetstag. Veranstaltungsort war die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg. Die Gebetsordnung kam dieses Jahr aus Surinam.

Der mit viel Herzblut vorbereitete und gestaltete Abend begann mit einer Präsentation von Bildern und Informationen zu Surinam. Dabei handelt es sich um das kleinste Land Südamerikas, es liegt in dessen Nordosten – nördlich von Brasilien – und ist knapp halb so groß wie Deutschland. In Surinam leben etwa so viele Menschen wie Frankfurt Einwohner hat. Die Menschen in Surinam haben Wurzeln aus vielen verschiedenen Ländern, auf die sie sehr stolz sind. Sie leben friedlich miteinander in ihren Traditionen und verschiedenen Religionen.

Im teils unberührten Regenwald gedeihen über tausend Baumarten sowie unzählige andere Pflanzenarten. Zudem hat Surinam eine reichhaltige Tierwelt.