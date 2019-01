Anti-Liedermacher und Frauenversteher

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt des „amtlichen Frauenflüsterers“ Martin Herrmann hin, der am Freitag (11.) ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastieren wird. In der Ankündigung der Mobilisten zu dem „Salon-Kabarett für Neo-Romantiker“ mit dem Titel „Keine Frau sucht Bauer!“ heißt es:

„Das Programm ist scharfzüngige Kleinkunst. Unter dem Motto ,Auf den Acker stehen heute immer weniger, aber viele stehen auf den Akademiker’, kümmert sich Anti-Liedermacher Martin Herrmann mit Wort und Lied um den Zeitgeist zwischen Stadt und Land. Wortwollüstig und scharfzüngig zieht Martin Herrmann seine Reimspur. Starke Sprüche und Couplets verlocken zum Abrollen, lockern das Zwerchfell und spotten der Zeckengefahr.

Worum geht’s in ,Keine Frau sucht Bauer’? Um fernseherprobte Städter, die eine Frau zu finden hoffen, wenn sie sich als Bauer verkleiden. Aber was treibt eine Städterin in die Arme eines Bauern? Vielleicht das Tier? Für viele ist das Rindvieh gefühlt der bessere Mensch. Zumindest emotional. Starke Gefühle tragen uns durch das Jahr und dann hinein ins Kabarett zu Martin Herrmann, dem geborenen Fühler. Hochsensibel fühlt er dem Jahr auf den Zahn und füllt Löcher im kollektiven Denkprozess. Schwarzer Humor vom Feinsten.“ Martin Herrmann ist Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2018.

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

