Anzeige

Zwingenberg/Bensheim.„Antonio – im Land der Verheißung“, so lautet der Titel einer Lesung mit anschließendem Gespräch, zu der der Freundeskreis Zwingenberg-Brisighella gemeinsam mit dem Ausländerbeirat der Stadt Bensheim und der Ausländerbeauftragten des Kreises Bergstraße einlädt. Termin ist der 24. März, Samstag, 16 Uhr; Veranstaltungsort ist der Seniorentreff der Stadt Bensheim (Hauptstraße 53/Fußgängerzone). Im Mittelpunkt steht das im Jahr 2015 erschienene Buch „Antonio – im Land der Verheißung“ des Autoren-Duos Delio Morandi und Claus Langkammer. Inhalt des Romans ist der Einsatz italienischer Gastarbeiter in Deutschland. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. red