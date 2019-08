Anwohner der K 67 können bei Parkflächen mitreden

Rodau.Das Ordnungsamt der Stadt Zwingenberg teilt mit, dass in den kommenden Wochen mit den Markierungsarbeiten für Parkplätze an der erneuerten Kreisstraße 67 in der Ortsdurchfahrt von Rodau begonnen wird. Betroffen sind die K 67-Abschnitte Zwingenberger Straße, Im Wiesengrund und Hauptstraße. Vor dem Anbringen der endgültigen Parkplatzmarkierungen werden an den vorgesehenen Stellen zunächst temporäre Markierungen angebracht, welche den geplanten Standort der Parkfläche anzeigen. Den Anwohnern der genannten Straßen wird dann bis zum 23. August, Freitag, die Möglichkeit eingeräumt, um sich schriftlich zu äußern. Entsprechende Schreiben sind an den Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde, Untergasse 6, 64673 Zwingenberg, richten, heißt es abschließend aus dem Rathaus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.08.2019