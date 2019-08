Aquarellmalkurs auch für Anfänger

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Aquarellmalkurs (Kursnummer: FE 013).

Kursleiterin Katrin Wagner-Segebart wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene. Sie öffnet an jedem ersten und dritten Mittwoch eines Monats (außer in den Schulferien) von 9.30 bis 11.30 Uhr ihr Atelier (Gießer Weg 47), erstmals am 4. September. Die Teilnahme kostet pro Vormittag zehn Euro, der Betrag ist vor Ort zu bezahlen. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Du möchtest malen aber nicht alleine? Dir fehlt der Platz, dich künstlerisch zu entfalten? Du suchst neue kreative Impulse? Dir fehlen Gleichgesinnte zum gemeinsamen Arbeiten und Austauschen? Du bist neugierig, was sich hinter der Ateliertür verbirgt? Ich öffne mein Atelier für dich. Ich biete einen Arbeitsplatz, Malmedien (verschiedene Farben, Papiere, Werkzeuge), einen sicheren Ort zum Ausprobieren, zum Spielen und zum Experimentieren. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bitte unempfindliche Kleidung mitbringen oder zum Kurs anziehen.“

Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.08.2019