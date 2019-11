Architekt mit Faible für freie Kompositionen

Zwingenberg.Architekten können zeichnen. Sie bevorzugen klare Linien und strenge Strukturen in mathematischer Ordnung. Kreative Variationen und wildes Experimentieren könnten zu Einstürzen führen. In seinem Atelier überwindet der Seeheimer Architekt Jürgen Kling seine beruflich bedingte Präzision. Statt sich in rationalen Kompositionen und linearen Formen zu bewegen, explodiert seine Lust an leuchtenden

...