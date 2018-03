Auch „heiße Eisen“ nicht gescheut

Anzeige

Als sein Chef, Bürgermeister Kurt Knapp, nach drei Legislaturperioden nicht mehr kandidierte, nahm der parteilose Dieter Kullak im Jahr 2001 die Herausforderung an: Er wollte Bürgermeister werden. Dabei setzte er sich gegen zwei Mitbewerber durch. Das war zum einem die ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin Marita Egner, die auf der SPD-Liste ins Parlament eingezogen war, zum anderen der GUD-Stadtverordnete Hans-Henrich Spieß.

Im ersten Wahlgang Ende April 2001 schied Spieß mit 21,5 Prozent aus, auf Egner entfielen 31 Prozent, auf Kullak 47,5 Prozent der Stimmen. Im zweiten Wahlgang im Mai setzte sich Kullak mit 55,4 Prozent gegen Egner mit 44,6 Prozent durch.

Viele Herausforderungen

Die Inbetriebnahme des neuen Jugendzentrums inklusive der nicht unumstrittenen Beschäftigung eines Jugendpflegers, die Neuordnung des ruhenden und fließenden Verkehrs in der Altstadt, stetig steigende Grundwasserpegel mit Vernässungsschäden unter anderem im Neubaugebiet „Steinfurter Falltor“, die Ersteigerung und Modernisierung des „Bunten Löwen“, die Ausweisung des Gewerbegebiets westlich der Platanenallee oder die „Parkplatzaffäre“ im Bereich des Wohn- und Geschäftshauses „Linde“, die Erweiterung der Schülerbetreuung an der Grundschule oder das Ringen um einen Kindergartenneubau seien an dieser Stelle nur als Stichpunkte genannt, um sich an Herausforderungen zu erinnern, denen Kullak sich stellen musste. Hinzu kamen Einnahmeausfälle, die den Haushaltsausgleich gefährdeten.

Enttäuschung führte zu Verzicht

Für eine zweite Legislaturperiode kandidierte Kullak nicht mehr. Er beklagte die schwindende Unterstützung durch die Parteien, die ihn ursprünglich auf den Schild gehoben hatten: CDU und FDP. Sie versagten ihm mit Blick auf eine Neuwahl die Unterstützung und stellten mit dem FDP-Stadtverordneten Dr. Holger Habich einen eigenen Kandidaten auf. Auch SPD und GUD schickten eigene Leute ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus. In einer Bilanz stellte Dieter Kullak gegenüber dem BA am Ende aber trotzdem fest: „Mir hat das Amt trotz aller Widrigkeiten Freude gemacht.“

Bei seiner Verabschiedung zollte seine damalige Stellvertreterin, die seinerzeitige Erste Stadträtin Annelore Knecht, Kullak vor allem Respekt dafür, dass er auch „heiße Eisen“ angepackt und „sich damit nicht nur Freunde“ gemacht habe. Auseinandersetzungen – intern wie extern – seien aber nie verletzend, sondern immer sachlich geführt worden. Mit Fachwissen und Arbeitskraft habe er sich sowohl als Bau- und Hauptamtsleiter als auch als Bürgermeister für Zwingenberg und Rodau engagiert. Seine berufliche Entwicklung, die ihn in über 40 Jahren im öffentlichen Dienst vom Praktikantenanwärter im Bensheimer Rathaus bis zum Verwaltungschef in Zwingenberg führte, bewertete Frau Knecht als „beachtenswert“. In Zwingenberg habe er die Geschicke der Stadt maßgeblich mitgestaltet.

An der Spitze von zwei Vereinen

Der gebürtige Rodauer mit Wahl-Heimat Einhausen fühlte sich mit dem ältesten Bergstraßenstädtchen auch im Ruhestand eng verbunden. Erst im November des vergangenen Jahres war Dieter Kullak als Vorsitzender des von ihm mitgegründeten Förderkreises für Kunst und Kultur bestätigt worden. Auch in seiner Heimatgemeinde Einhausen, wo der Vater eines Sohnes und Großvater eines Enkels mit seiner Frau Liesel lebte, engagierte er sich: Viele Jahre lang war Kullak Vorsitzender des Einhäuser Tennisclubs.

Die Trauerfeier für Dieter Kullak wird am morgigen Donnerstag, 1. März, ab 14 Uhr in der Trauerhalle des Friedhofs Einhausen-Nord stattfinden. Michael Ränker

