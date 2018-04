Anzeige

Weitere Themen sind die Aktionen gegen Anhänger der Ernsten Bibelforscher (Zeugen Jehovas) in Zwingenberg sowie die Auseinandersetzungen der Nationalsozialisten mit Vertretern der hiesigen Kirchen. Bei dem Gedenkgang werden großformatige Fotos der Betroffenen gezeigt.

Nach dem Stadtgang kann die Broschüre „Mitten unter uns - Stadtgang auf den Spuren von Verfolgung und Widerstand in Zwingenberg an der Bergstraße 1933 bis 1945“, in der die Details der Stadtführung aufgeführt sind, erworben werden.

Weitere Informationen zu der Führung finden sich auch auf der Webseite des Arbeitskreises im Internet. red

Info: www.arbeitskreis- zwingenberger-synagoge.de

