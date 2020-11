Auf frischer Tat ertappt

Seeheim-Jugenheim.Ein 16-Jähriger aus Bensheim hatte nichts Gutes im Sinn, als er sich jetzt auf verdächtige Art und Weise an mindestens drei geparkten Autos in der Birkenstraße in Seeheim-Jugenheim zu schaffen machte. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Diese verständigten umgehend die Polizei.

Mit Hilfe der Personenbeschreibung wurde der Verdächtige von der alarmierten Streife noch in Tatortnähe auf einem Fahrrad fahrend gestellt und festgenommen. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass er sein mitgeführtes Fahrrad nur wenige Minuten zuvor aus einem Vorgarten entwendet hatte. Das Zweirad konnte noch vor Ort der Eigentümerin übergeben werden.

Anzeige wegen Diebstahl

Der junge Bensheimer wurde mit zur Wache genommen. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurde er im Anschluss nach Hause gebracht. Er wird sich nun strafrechtlich wegen Fahrraddiebstahls verantworten müssen. Inwieweit er es zudem auf Wertgegenstände in den abgestellten Autos abgesehen hatte, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: „Schließen Sie zu jedem Zeitpunkt Ihr Auto ab und vergewissern Sie sich, dass Sie keine Wertgegenstände im Auto zurückgelassen haben! ots

