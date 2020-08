Auf Hasen und Robben folgen heute die Eisbären

Zwingenberg.Das „O“ steht für „Oh wie toll, dass ihr jetzt zu uns gehört“. „L“ weist darauf hin, dass es hier „lustig“ ist. Und das „C“ formuliert ein Ziel: Dass am Ende der Grundschulzeit alle ganz „clever“ sind. In der richtigen Reihenfolge in die Höhe gereckt wurden diese und weitere Buchstaben zu zwei Worten: „Herzlich willkommen!“ Die Mädchen und Jungen der Klasse 4a begrüßten so gestern Vormittag in

...