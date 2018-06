Anzeige

Dabei wird ein halber Liter Blut entnommen. Nach der Entnahme und einer kurzen Ruhepause auf einer Liege gibt es für den Spender noch einen Imbiss zu Stärkung. Bei der jüngsten Aktion in Zwingenberg servierte das Team des DRK Zwingenberg Bratwürste mit Kartoffel- und Karottensalat. Folgende Spender wurden aufgrund ihrer Spendenanzahl mit einer Ehrennadel ausgezeichnet und mit einem kleinen Präsent vom DRK Zwingenberg bedacht:

Für seine 75. Blutspende erhielt Daniel Beyerle eine Ehrennadel in Gold. Für ihre jeweils zehnte Blutspende wurden Sergej Benikov, Mareen Radien, Petra Schwerdt und Michael Hoppe mit Goldenen Ehrennadeln ausgezeichnet.

Fast 30 ehrenamtliche Helfer

Betreut wurden die Spender von einem 21-köpfigen Helferteam des DRK Zwingenberg sowie sechs engagierten Mitgliedern des Jugendrotkreuzes. Udo Bächer dankt allen spendenwilligen Personen und weist auf die nächste Blutspendeaktion in Zwingenberg hin. Sie findet am 25. September, Dienstag, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr wieder in der Melibokushalle statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.06.2018