Auf Stelzen ins Frühjahr

Anzeige

Zwingenberg.Mit dem Monat März kommt nun langsam der Frühling ins Land, beginnt die Spielerei ihre Pressemitteilung, mit der sie auf das aktuelle Monatsprogramm hinweist. Für die ersten Aktivitäten im Freien bietet der Verein genügend Draußenspiele an: Riesenmikado, Stelzen, Pedalos und anderes mehr stehen zur Verfügung – eine Liste gibt’s auf der Webseite). Und wenn das Wetter doch noch nicht mitmacht, hilft der große Fundus an Brettspielen der Spielerei gegen die Langeweile. Aber nicht vergessen: Wer an Ostern schöne Spiele Zuhause haben will, der sollte sich vor den Ferien eindecken. Die Ausleihe der Spielerei ist in den Ferien nämlich geschlossen.

Offene Nachmittage in Bensheim

Florianszwerge statteten der Spielerei eine Stippvisite ab Der Feuerwehrnachwuchs hatte Spaß beim Spiel „Villa Palletti“. © Schöninger Die Florianszwerge der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg folgten kürzlich der Einladung der Spielerei Bergstraße zu einem Spielenachmittag in den Räumen des Alten Rathauses. Der Nachwuchs der örtlichen Brandschützer im Grundschulalter rückte mit 15 Kindern und sieben Begleitern an und ließ sich von der Spielevielfalt der Spielerei begeistern. Besonders beliebt war das Spiel „Villa Palletti“, das im Jahr 2002 „Spiel des Jahres“ war. Hierbei müssen die Spieler ihr Geschick beim Umgang mit einsturzgefährdeten Gebäuden beweisen. Für die Florianszwerge war auch das Kinderspiel des Jahres 2012 „Schnappt Hubi!“ faszinierend. Hierbei wurden die fünf- bis zehnjährigen Mädchen und Jungs von einer Computerstimme durch ein unbekanntes Burggemäuer geführt, um den vermissten Geist zu bergen. Ihre Schnelligkeit konnten die Besucher bei den Tischkicker-Varianten der Spielerei unter Beweis stellen oder beim derzeit sehr beliebten Reaktionsspiel „Klack!“. Ute Kohler und Helmut Trautmann, die Betreuer der Florianszwerge, freuten sich über die Möglichkeiten, die die Spielerei ihnen und anderen Vereinen in Zwingenberg bietet und planen auch nächstes Jahr wieder einen „Einsatz“ ihrer Schützlinge bei der Spielerei. red

Neben der regulären Ausleihe gibt es natürlich auch im März die üblichen Veranstaltungen rund um das Spielen: Wie jeden Monat finden immer dienstags, also am 6., 13., 20., und 27. März, die offenen Spielenachmittage für Jung und Alt statt. Von 15 bis 17 Uhr werden im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) an der Klostergasse 5a in Bensheim verschiedene Spiele angeboten statt. Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Caritas und der Spielerei Bergstraße.

Für Kinder aus aller Welt

Der zweiwöchentliche Spielenachmittag für Kinder aus aller Welt findet wegen der Osterferien nur einmal im März statt. Zum betreuten Spielen wird für den 13. März, Dienstag, eingeladen. Diese Veranstaltung findet direkt in der Spielerei zu den normalen Öffnungszeiten statt. Alle Kinder sind eingeladen.