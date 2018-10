Aus dem „heiligen Sonntag“ soll kein Werktag werden

Zwingenberg/Alsbach.Der (arbeitsfreie) Sonntag ist ein besonderer Tag, der geschützt werden muss. Dafür setzen sich Gewerkschaften und Kirchen ein. So auch das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße (EGNB), zu dem neben den Kirchengemeinden Alsbach, Jugenheim und Nieder-Beerbach auch Zwingenberg gehört. In Kooperation mit der Gewerkschaft Verdi hatte das EGNB nun zu einem Aktionstag mit dem Titel „So ist Sonntag“ nach Alsbach auf die Erpelanlage eingeladen.

Rund 20 ehrenamtliche Helfern hatten dort alles für einen Open-Air-Gottesdienst, eine Talkrunde sowie ein Rahmenprogramm hergerichtet. Weitere Unterstützung leisteten die Kunstfreude Bergstraße mit einem Stand, an dem verschiedene Plastiken ausgestellt. Passend zum Thema wurde der Gottesdienst zelebriert. Pfarrerin Sandra Matz und ihr Kollege Johannes Lösch, Seelsorger der Evangelischen Kirchengemeinde Alsbach, führten durch die Liturgie, die sie besonders interaktiv für alle Zuschauer gestalteten. So wurde das Publikum beispielsweise in unterschiedliche Sonntags-Typen eingeteilt und mit musikalischer Unterstützung einer Band kräftig zum Mitsingen bekannter Kirchenlieder animiert.

Die Predigt hielt Pfarrerin Ulrike Scherf – die stellvertretende Präsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) war früher Seelsorgerin in Alsbach und Zwingenberg und Dekanin des Dekanats Bergstraße. Sie maß dem Sonntag besondere Bedeutung bei. Es handele sich um keinen Tag wie jeder andere und er müsse geschützt werden. Unter vier unterschiedlichen Aspekten brachte sie den Zuhörern nahe, dass dieser Tag nicht nur ein heiliger Tag sei, sondern auch ein Tag für Gemeinschaft, eine Unterbrechung des Alltags und ein Tag des Glücks, da ein arbeitsfreier nicht selbstverständlich sei.

Es folgte ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung: Moderiert von Sandra Matz gab es eine Talkrunde zum Sonntagsschutz. Über Versuche, den Sonntag zu einem Werktag zu machen, konnte das Publikum zusammen mit Ulrike Scherf, Jürgen Bothner (Leiter des Verdi-Landesbezirks Hessen) und dem promovierten Mediziner Benno Wölfel (Arzt in Alsbach und Vorsitzender der Kunstfreunde) diskutieren. Auch die jungen Teilnehmer mussten sich nicht langweilen. Auf der großen Grünanlage bot der CVJM Zwingenberg parallel zum Gottesdienst ein breitgefächertes Kinderprogramm an, angefangen mit der kindgerechten Lesung der Schöpfungsgeschichte bis hin zu einer Menge an Outdoor-Aktivitäten. Des Weiteren beeindruckte Volker Schmidt-Bäumler als „Der zauberhafte Schmittini“ mit seiner Täuschungs- und Zauberkunst und viel Leidenschaft das Publikum.

Unter der Leitung von Marc Zankl wurde das bunte Programm anschließend mit einem Auftritt des Projektchors Hähnlein abgerundet. Bei traditionellen Kirchenliedern, Spirituals, Gospels und afrikanischem Gesang ließen sich alle Anwesenden Kaffee und Kuchen schmecken und den Nachmittag auf der geschmückten Anlage ausklingen.

