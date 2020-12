Aus „gestohlenem“ Wasser Wein machen?

Leserbrief zu „Kulturlandschaft erhalten, Bewirtschaftung sichern“ vom 7. November.

Aus Wasser soll Wein werden? Genauer gesagt: Mit „gestohlenem“ Wasser soll am Luciberg per Tropf-Bewässerung der Ertrag der Weinreben gesteigert werden. So berichtete der BA über die Flurbereinigung unter der Überschrift „Kulturlandschaft erhalten, Bewirtschaftung sichern“ am 7. November.

Die Formulierung „gestohlen“ wähle ich deshalb, weil im Umfeld des betroffenen Gebietes kein überflüssiges Wasser aus dem Boden quillt, welches in den Rhein fließt. Das im Umfeld des Luciberges entnommene Wasser wird also anderen Grundstücken entzogen. Ich bin kein Betroffener, sondern plädiere hier für den Naturschutz.

Dort, wo Grundwasser an die Erdoberfläche trifft, oder gar aus dem Boden hervorquillt, bildet sich im näheren Bereich eine feuchte Zone: feuchte Erde und verschattender Bewuchs, das sind feucht-kühle Kleintierverstecke.

Solche Zonen sind bei Trockenheit wichtig als Rückzugsgebiet für Amphibien sowie eventuell als Tränke für andere Kleintiere und Vögel. Die Austrocknung solcher Feuchtzonen bedeutet bei anhaltender Hitze den Tod für solche Tiere, die auf feuchte Rückzugsgebiete angewiesen sind. Soweit der Blick auf den Naturschutz aus bisheriger Sichtweise.

Die Realität heute: Im vorderen Odenwald regnet es zu wenig. Vom üblichen Jahres- Niederschlag fehlen 35 Zentimeter. Das hört sich nicht krass an, es sind aber mehr als 40 Prozent fehlendes Regenwasser. Weil aber nur ein Teil des Regenwassers in die Tiefe sickert, fehlen dem Grundwasser vermutlich 70 bis 100 Prozent. Dies führt zu Grundwassermangel im Berg.

Die Wasser-Einzugsfläche des Melibokus in Richtung Zwingenberg beträgt zirka einen Quadratkilometer. Demnach fehlen in diesem Bereich 350 000 Kubikmeter Regenwasser. Dieser Mangel könnte nur durch mehrere sehr nasse Jahre wieder ergänzt werden. Aber die kommen nicht. Vielmehr ist zu befürchten, dass infolge der sich beschleunigenden Erderwärmung auch in den kommenden Jahren lange anhaltende Hitzeperioden für extreme Trockenheit sorgen.

Durch die auftretenden Hitzewellen in Verbindung mit Wassermangel werden bei uns an der Bergstraße einige Kleintierarten aussterben. Bereits seit 2019 sind hier einige Amphibien-Populationen verschwunden. Viele bisher ganzjährig wasserführende Bäche sind nun sogar im Winter trocken, oder sie laufen nur noch kümmerlich:

Der Felsbergbach zum Schlief ist ein Rinnsal, der Felsbergbach im Steinbruch Hochstädten ist trocken, der Bach an der Ernst-Ludwig-Promenade ist ein Rinnsal, die Waldquelle auf 430 Meter Höhe auf der Südseite des Melibokus ist trocken, die Waldquelle auf 420 Meter Höhe auf der Westseite des Melibokus ist trocken, der Schulgrundbach ist trocken, der Bach am Brunnenweg in die Wetzbach einmündend ist trocken, der Orbisbach ist ein Rinnsal, der Bach im Schöntal (Grenze Alsbach) ist trocken und der Bach im Steinbruch Alsbach ist ein Rinnsal

Das sind keine guten Aussichten für eine nennenswerte Wasserentnahme am Hang des Melibokus. Sollte die geplante Tropf-Bewässerung am Luciberg tatsächlich betrieben werden, dann ist damit zu rechnen, dass während einer längeren Hitzeperiode die angezapften Quellen leergesaugt werden.

Vermutlich werden die durch Bewässerung verwöhnten Rebstöcke ihr Wurzeln weniger tief in den Boden getrieben haben, als die an Durst leidenden Reben. Bei ausfallender Wasserzufuhr werden sie dann unter einer Trockenperiode mehr leiden als normal aufgewachsene.

Nach meiner Einschätzung ist die geplante Tropf-Bewässerung naturschädlich, kostspielig und zudem nicht erfolgssicher. Ein erfolgreiches Vorzeige-Projekt wird damit vermutlich nicht erzeugt. Weil es keinen „Wein-Notstand“ gibt, sollte ein solch fragwürdiges Experiment nicht auf Kosten der Steuerzahler betrieben werden.

Kornelius Kissel

Zwingenberg

