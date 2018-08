Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Boden: Die Welt zu Füßen“ hin. Geopark-Rangerin Andrea Bachmann wendet sich mit diesem Angebot an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Termin ist der 3. September, Montag, 15.30 bis 17.30 Uhr; Treffpunkt ist die Jugendherberge Zwingenberg (Lange Schneise 11). Die Kursgebühr beträgt 15 Euro. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Mit spannenden Aktionen und Experimenten unternehmen die Teilnehmer einen Ausflug in die Welt der Böden und lernen die verborgene Vielfalt unter der Oberfläche kennen. Die Welt erschließt sich nicht nur mit dem Blick nach oben: Im Boden, direkt unter den Füßen, verbirgt sich ein faszinierender Kosmos. So wenig man einem Erdkrümel ansieht, wer alles an ihm mitgearbeitet hat: In einer Hand voller Erde sind mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Böden sind die dünne Haut der Erde und Lebensgrundlage der Menschen.“

Anmeldungen: Im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494 oder E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags, jeweils 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018