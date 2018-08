Anzeige

Zwingenberg.Der Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg und der örtliche Geschichtsverein kooperieren erneut: Gemeinsam planen die Verantwortlichen eine Fahrt nach Mainz zum Gutenberg-Museum. Termin ist der 7. September, Freitag; die Hin- und Rückreise erfolgt mit der Deutschen Bahn AG. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf circa 15 Euro (Zugfahrt und Eintritt); unterwegs sein wird man von 11 bis 18 Uhr. Weiter heißt es in der Pressenotiz:

In diesem Jahr wurden die Drucktechniken wie Hoch-, Tief- und Flachdruck in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission aufgenommen. Somit bietet der Besuch des Gutenberg-Museums interessante und lehrreiche Einblicke ins Thema Drucken.

Nach der Ankunft am Südbahnhof in Mainz laufen die Teilnehmer etwa 20 Minuten zum Gutenberg-Museum, der Weg führt durch die Altstadt. Im Museum ist eine Druckvorführung geplant. Im Anschluss an den Museumsbesuch besteht unter Leitung von Ulrike Fried-Heufel die Möglichkeit zur Besichtigung des Mainzer Doms. Frau Fried-Heufel hat viele Jahre als Kunstpädagogin an der Maria-Ward-Schule Mainz gearbeitet. Bis zur Abreise haben die Besucher dann die Möglichkeit, um die Innenstadt auf eigene Faust zu erkunden.