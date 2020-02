Ausstellung zur Würdigung von Hans Flauaus

Hähnlein/Zwingenberg.„Bleibende Spuren des Künstlers in Hähnlein“, so ist eine Ausstellung betitelt, die der Museumsverein Alsbach-Hähnlein einem Kreativen gewidmet hat, der auch Spuren in Zwingenberg hinterlassen hat: Professor Hans Flauaus (1914 bis 1989) hat Gemälde, Glasfenster und Mosaiken geschaffen und damit unter anderem die Trauerhalle in Hähnlein und die Friedhofskapelle in Zwingenberg ausgestattet. Am 6. März, Freitag, 19 Uhr, wird im „Museum in der Anstalt“ in Hähnlein (Gernsheimer Straße 36) eine Ausstellung eröffnet, die Leben und Wirken von Hans Flauaus thematisiert.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 5. April jeweils samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 13.30 bis 17 Uhr zu sehen. Weitere Besichtigungstermine können unter den Telefonnummern 06257/5389 oder 06257/5623 vereinbart werden.

In Zwingenberg hat Hans Flauaus er in der 1967 errichteten Friedhofskapelle „das einzige Bildwerk geschaffen“, wie es in der 1974 aus Anlass von 700 Jahre Stadtrechte Zwingenberg erschienenen Chronik heißt: Es stellt die Auferstehung Jesu dar. mik

