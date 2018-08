Anzeige

Rodau.Ein auf dem Parkplatz „Niederwaldsee“ – dem Rodauer Baggersee – an der Kreisstraße 67 abgestellter grauer Smart, wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr von unbekannten Tätern aufgebrochen, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen in einer Mitteilung. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein, um sich Zugang in den Fahrzeuginnenraum zu verschaffen. Anschließend entwendeten sie aus einer auf dem Rücksitz abgelegten Handtasche eine Geldbörse mitsamt persönlichen Dokumenten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen. red