Zwingenberg.Ein BMW M 3 war in der Nacht zum Samstag das Objekt der Begierde von Kriminellen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mittelt, stand das schwarze Fahrzeug auf der Straße „Im Sandböhl“ in Zwingenberg geparkt, als die Täter die Scheibe des Autos einschlugen und das Lenkrad, das Navigationsgerät sowie die Mittelkonsole entwendeten. Mit ihrer Beute, deren Wert auf mindestens 8000 Euro geschätzt wird, flüchteten die Täter unerkannt. Durch ihr Vorgehen verursachten die Diebe am Auto überdies noch einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden. red