Autorin Dagmar Wuttge liest weihnachtliche Geschichten

Alsbach-Hähnlein.Die Kunstfreunde Bergstraße laden im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Kunst in Alsbach“ für Donnerstag, 12. Dezember, zu einer Lesung ein. Ab 19.30 Uhr wird Dagmar Wuttge im Eduard-Schmidt-Saal des Bürgerhauses Sonne (Hauptstraße 26) in Alsbach „Weihnachtliche Geschichten“ erzählen, die aus dem Leben gegriffen sind.

Sie schildert nicht das sentimentale Fest beziehungsweise die heile Welt. Das macht die Geschichten sehr authentisch. In der Ankündigung heißt es:

„Die Autorin Dagmar Wuttge stellt die besondere, stimmungsvolle Zeit, so wie sie sich überall in der Welt ereignet, aus eigenem Erleben dar. Da ist der schweizerische ,Samichlaus’, der in den Bergen die Kinder besucht und sich fragt, wo haben die Eltern die Geschenke für die Kleinen versteckt? Oder die Familie, die das erste Weihnachten getrennt verbringen muss. Und immer gibt es ein Zeichen der Mitmenschlichkeit. Doch der Tod kann selbst am Heiligen Abend nicht ausgespart bleiben.“

Die musikalische Begleitung übernimmt Arthur Geisel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.12.2019