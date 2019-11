Autos demoliert und geflüchtet

Zwingenberg.Die Polizei Bensheim sucht nach einem Verkehrsunfall in Zwingenberg mögliche Zeugen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen Mitternacht auf der Langwader Straße zu einem Unfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr die Strecke und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw, der durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt zirka 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84860 in Verbindung zu setzen. ots

