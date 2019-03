B 3-Erneuerung: Baubeginn am 29. Juli

Zwingenberg.Michael Ränker

Der Termin für den Startschuss steht fest: Baubeginn für die Erneuerung der Bundesstraße 3 zwischen Rewe-Kreisel und Einmündung Alsbacher Straße ist der 29. Juli, teilt Bürgermeister Holger Habich mit.

In der fünften Woche der Sommerferien rücken die Bauarbeiter und Baumaschinen an, um den ersten von insgesamt fünf Abschnitten in Angriff zu nehmen. Begonnen wird im

...