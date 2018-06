B 3-Sanierung: Was Bürger wissen wollen

Anzeige

?Zwingenberg.Das Internet macht’s vor, die Stadt macht’s nach: Auf vielen Webseiten gibt es eine als „FAQ“ bezeichnete Rubrik. Die Abkürzung steht – in englischer Sprache – für „frequently asked questions“. Dahinter verbirgt sich – ins Deutsche übersetzt – nichts anderes als eine Zusammenstellung von Informationen zu besonders häufig gestellten Fragen oder auftretenden Problemen. Mit Blick auf die bevorstehende B 3-Sanierung gibt die Stadt jetzt nach eben diesem Vorbild Antworten auf häufig gestellte Fragen. Die nachfolgenden Informationen werden in den nächsten Wochen und Monaten auf der Webseite der Kommune fortgeschrieben:

In welchem Bereich findet die Baumaßnahme statt?

Der Anliegerbeitrag für Gehwege und Parkplätze beträgt 50 Prozent Welche Kosten kommen auf die Anlieger zu? Die Erneuerung der Fahrbahn zwischen den Bordsteinen wird vollständig vom Bund finanziert. Hierfür müssen die Anlieger nichts bezahlen. Im Übrigen bildet das Hessische Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit den einschlägigen Satzungen der Stadt Zwingenberg die Grundlage für Beiträge und Kostenerstattungen seitens der Grundstückseigentümer. Grundsätzlich werden hier insbesondere Straßenerneuerungsbeiträge für Gehwege, Parkplätze und sonstige Nebenflächen sowie Kosten für die Änderung oder Erneuerung von Wasser- und Kanalhausanschlüssen anfallen. Wie hoch ist der Kostenbeitrag der Anlieger? Für die Straßenerneuerungsbeiträge (Gehwege, Parkplätze, etc., ohne die Straße selbst) beläuft sich der von den Grundstückseigentümern zu tragende Anteil von 50 Prozent der beitragsfähigen Kosten. Bei den Hausanschlüssen haben die Eigentümer die Kosten in tatsächlich entstandener Höhe zu 100 Prozent zu tragen. Können Kosten für den Einzelnen beziffert werden? Nein. Die Stadtverwaltung gibt grundsätzlich weder Kostenschätzungen, noch Prognosen an. Maßgeblich sind allein die festgestellten, umlagefähigen Herstellungskosten, deren Verteilung sich nach den einschlägigen Rechtsvorschriften (Kommunales Abgabengesetzt/ städtische Satzungen) zu richten hat. Wann werden die Beiträge und Kostenerstattungen fällig? Gemäß Paragraf 16 der Straßenbeitragssatzung der Stadt Zwingenberg werden die Erneuerungsbeiträge einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. Voraussichtlich wird die Stadt Zwingenberg nicht den gesamten Beitrag auf einmal erheben, sondern von der Möglichkeit Gebrauch machen, Vorausleistungen (Paragraf 14 der Satzung) zu verlangen. Der endgültige Beitragsbescheid ergeht nach der tatsächlichen Fertigstellung der Baumaßnahme, voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020. Sind Stundungen oder Ratenzahlungen möglich? Grundsätzlich ja, nach Maßgabe des Kommunalabgabenrechts. Sofern Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, setzen Sie sich bitte mit der Stadtverwaltung (Stadtkasse) in Verbindung, sobald sie einen Beitrags- oder Kostenbescheid erhalten haben. Im Vorhinein kann der Antrag nicht gestellt werden. Sie müssen dann das dafür vorgesehene Formblatt ausfüllen (vgl. die Website der Stadt Zwingenberg, Rubrik Bürgerservice / Anträge und Formulare). red

Die B 3 in Zwingenberg wird von der Ortsgrenze zu Bensheim-Auerbach bis zum Abzweig der L3100 (Alsbacher Straße) vom Bund grundhaft erneuert. Dies ist in drei Bauabschnitte eingeteilt. Der erste Bauabschnitt verläuft von der Ortsgrenze zu Bensheim Auerbach bis kurz vor die Einmündung der K67 (Rewe-Markt). Dieser ist bereits fertiggestellt. Beim zweiten Bauabschnitt handelt es sich um den Kreisverkehrsplatz an der Einmündung der K67 auf die B3. Auch dieser wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Der letzte Bauabschnitt ist zugleich der längste. Er geht vom neuen Kreisverkehrsplatz bis zum Abzweig der Alsbacher Straße (L 3100).

Wer ist für das Bauprojekt verantwortlich?

Da es sich um eine Bundesstraße handelt, trägt grundsätzlich der Bund die Verantwortung. Er ist Träger der sogenannten Straßenbaulast. In den ersten beiden Bauabschnitten hat Hessen Mobil im Auftrag des Bundes Planung und Bau verantwortet. Um den dritten Bauabschnitt (vom neuen Kreisel bis zur Alsbacher Straße) kümmert sich die Stadt Zwingenberg im Auftrag des Bundes.