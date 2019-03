B3- und K67-Erneuerung beschäftigen Kerwe-Macher

Zwingenberg.Bis zu den Kirchweihfesten in Zwingenberg am dritten Augustwochenende und im Stadtteil Rodau am letzten Oktoberwochenende ist es noch eine ganze Weile hin, aber beim Stammtisch der Vereinsvertreter spielen Rückblick und/oder Vorausschau quasi immer eine Rolle. Denn vor der Kerb ist nach der Kerb und nach der Kerb ist vor der Kerb.

Viel zu berichten gab es bei dem jüngsten Treffen in der

...