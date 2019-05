Bachtage werden morgen eröffnet

Zwingenberg.Am Sonntag, 5. Mai, wird in der Zwingenberger Bergkirche das Eröffnungskonzert der 15. Bergsträßer Bachtage stattfinden. Um 19.30 Uhr wird der Bensheimer Propsteikantor Konja Voll sein Orgelprogramm unter dem Titel „Bach und England“ aufführen. Neben Werken des Barockmeisters Johann Sebastian Bach werden festliche und virtuose Werke englischer Komponisten, wie zum Beispiel die quirlig-verspielte „Fountain Reverie“ oder die „Festival Toccata“ der Spätromantikers Percy E. Fletcher, erklingen. Außerdem wird die mitreißende „Toccata in Seven“ von John Rutter zu hören sein. „Die Komponisten der großen britischen Orgeltradition haben es immer verstanden, musikalische Qualität mit großer Eingängigkeit der Melodien zu verbinden – so eignet sich diese Musik gut für einen frühlingshaften Konzertabend“, so Voll.

Die Bachtage finden seit Jahren als ökumenische Konzertreihe in kleinen und großen Kirchen der Region unter der Schirmherrschaft von Landrat Christian Engelhardt statt. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. red

