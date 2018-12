Bahnhofstraße wieder mit Weihnachtsbaum

Zwingenberg.Auch in diesem Jahr haben Erste Stadträtin Karin Rettig als Repräsentantin der Stadt Zwingenberg, Anwohner der Bahnhofstraße sowie Bewohner der Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) den von der Kommune gestifteten Tannenbaum vor dem Haus der NRD gemeinsam geschmückt.

Eine Vorgabe für den Christbaumschmuck gab es nicht: Jeder durfte das Dekorationsmaterial mitbringen, dass er persönlich mit Weihnachten verbindet. Neben dem gemeinsamen Schmücken wurden Weihnachtslieder gesungen und frische Lebkuchen genascht.

Alle Beteiligten hatten sehr viel Spaß und hoffen im nächsten Jahr auf eine Fortsetzung mit vielen Helfern, heißt es in einer Pressemitteilung, denn bei einem Baum in der Größenordnung von fünf Metern ist einiges an Dekomaterial notwendig, um diesen zu schmücken und zu beleuchten. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.12.2018