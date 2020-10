Bambini-Feuerwehr wieder im Einsatz

Zwingenberg.Seit März, dem Beginn der Corona-Pandemie, musste die Bambini-Feuerwehr eine Pause einlegen. Am Samstag traf sich erstmals wieder der Feuerwehrnachwuchs im Gerätehaus. „Keine der Eltern hat in dieser Zeit ihre Kinder angemeldet“, so Helmut Trautmann, der zusammen mit Dieter Rhein, Mario Rindfleisch und Lea Trautmann die Bambini-Feuerwehr betreut. Mit Unterstützung von Jana Künz und Annika Winter, den Betreuerinnen der Jugendfeuerwehr, wurden Kürbis-Köpfe, passend zu Halloween, geschnitzt. Eine besondere Attraktion waren dabei die ganz großen Kürbisse, die nach ihrer Fertigstellung hellbeleuchtet am Eingang zur Feuerwehr stehen werden und beleuchtet die Notrufnummer 112 zu sehen sein wird. Die Bambinis treffen sich jetzt wieder jeden dritten Samstag im Monat. df/Bild: Funck

