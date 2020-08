Bambinis suchen Mitspieler

Rodau.Bereits seit einigen Wochen haben fast alle Sparten des Sportclubs Rodau (SCR) den Trainingsbetrieb wieder im Freien auf dem Kunstrasen aufgenommen. „Aerobic, Fit & Fun, Karate, Ü 60, Kindersport und Zumba – all das macht draußen genauso Spaß wie drinnen“, schreibt der SCR und weist darauf hin, dass auch die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses als Trainingsstätte wieder erlaubt. Ein auf die Reduzierung des Infektionsrisikos mit dem Coronavirus ausgelegtes Hygienekonzept mache dann auch Training bei schlechtem Wetter wieder möglich.

Aufstieg und e-Sport-Meister

Die Bambini-Fußballmannschaft des SCR sucht Mitspieler. Mädchen und Jungen im Alter von bis zu sechs Jahren sind zur Teilnahme eingeladen. Das Training findet nach den Sommerferien erstmals am 20. August wieder statt. Trainiert wird die Gruppe immer donnerstags in der Zeit von 16.30 bis 17.30. Trainer ist Steffen Müller, der sich über Unterstützung von Eltern freut.

Was die jüngsten sportlichen Erfolge angeht, so meldet der Sportclub Rodau den Aufstieg seiner 1. Herren-Mannschaft nach dem Corona-bedingten Abbruch der Saison in die Kreisliga A.

Überdies hat der SCR hat die erste e-Sport-Meisterschaft des Kreises Bergstraße gewonnen. Drei Spieler des Clubs setzten sich in allen Finals durch und konnten sich so Ende Juni den ersten Titel sichern. red

