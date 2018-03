Anzeige

Zwingenberg.Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg lädt Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren zu einem Jugendkreis ein. In der Regel treffen sich die Teenager zwei Mal im Monat samstags von 18 bis 20 Uhr zu Gruppenstunden im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) oder zu Ausflügen. Charlotta Eichheimer, die die Gruppe leitet, lädt zum Reinschnuppern ein und kündigt die nächsten Termine an:

17. März Bibelentdecker, 7. April Spieleabend, 21. April, 19. Mai Schatzsuche, 2. Juni Schwimmbad, 16. Juni Barbecue. In den Sommerferien nimmt der CVJM-Jugendkreis an einer Freizeit in Holland teil (23. bis 30. Juni).

In der Einladung heißt es weiter: „Gemeinsam genießen wir die Gruppenstunden, hören biblische Messages, machen Aktionen, werden kreativ oder reden einfach mal über Gott und die Welt.“ Informationen gibt es bei Charlotta Eichheimer (E-Mail: charlotta.eichheimer@cvjm-zwingenberg, Mobil: 0176/72383401, Kontaktaufnahme auch per WhatsApp). red