Basar-Erlös für Sonnenkinder gespendet

Zwingenberg/Bensheim.Traditionell am Sonntag vor dem ersten Advent veranstalten die Kirchengemeinden von Bensheim-Schönberg ihren ökumenischen Adventsbasar und das Elisabethen-Café im Dorfgemeinschaftshaus. Wie viele Stunden man im Vorfeld gemeinsam gestrickt, gehäkelt und gebastelt hat, das weiß niemand mehr so genau, aber es waren viele Stunden, die der Handarbeitskreis für einen guten Zweck investierte. Jeden zweiten Dienstag trifft man sich, um die Tische mit handgearbeiteten Waren bestücken zu können. „In den Wochen vor dem Basar sogar noch häufiger“, erzählt die Vorsitzende Doris Schneider, die jetzt mit ihren Mitstreiterinnen bei einem gemeinsamen Abendessen im Hotel Felix den Erlös des Basars überreichen konnte. Für den Verein Sonnenkinder – die in Rodau ansässige Elterninitiative Handicap – konnte Alexander Junker glücklich eine Spende in Höhe von 2222 Euro entgegennehmen. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.01.2020