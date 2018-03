Anzeige

Jugenheim.Die Kindertagesstätte Schuldorf Bergstraße veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Spiel(T)räume am 14. April, Samstag, von 13 bis 15 Uhr in der Bürgerhalle Jugenheim (Gutenbergstraße 4) einen Basar, schreibt Eva Ahmadi. Verkauft werden gut erhaltene Kinderbekleidung für Frühjahr und Sommer (bis Größe 176), Spielsachen und Zubehör. Für Schwangere beginnt der Verkauf eine halbe Stunde früher.

Zur Stärkung wartet auf die Besucher eine große Kaffee- und Kuchentheke. Zum Basar dürfen keine (Hand-)Taschen in die Bürgerhalle mitgebracht werden, die größer als 20 auf 20 Zentimeter sind. Größere Taschen zum Einkaufen erhalten die Besucher von den Veranstaltern am Eingang.

Der Erlös kommt der Kindertagesstätte Schuldorf Bergstraße zugute. Es werden noch Helfer gesucht. Wer die Veranstalter unterstützt, der darf bereits früher einkaufen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail: basar@kita-basar-seeheim.de oder im Internet. red