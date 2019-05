Basteln für den Muttertag

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Muttertagsüberraschung“ (Kursnummer: FK 049) hin. Die Kursleiterinnen Julia Selzer und Katrin Mayer-Schild wenden sich mit diesem Angebot an Mädchen und Jungen ab sechs Jahren, die am 11. Mai, Samstag, eine „tolle Muttertagsüberraschung“ basteln können. Veranstaltungsort ist von 10 bis 12 Uhr das „Papperlapapp“ (Obergasse 17) in Zwingenberg.

Die Kursgebühr beträgt zehn Euro, das Bastelmaterial kostet vier Euro. Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

