Bauhaus-Woche für Jugendliche

Seeheim-Jugenheim.Zu einer Kunstwoche, die sich inspiriert zeigt vom 100-jährigen Jubiläum des Bauhauses, lädt die kommunale Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim in Kooperation mit dem Verein Werkstatt Sonne in der ersten Sommerferienwoche ein. Jugendliche ab zwölf Jahren können sich, wie seinerzeit am Bauhaus in Dessau und Weimar, in Kunst und Handwerk ausprobieren: Es gibt eine Textilwerkstatt und eine für Holzarbeiten, eine Töpferei sowie ein Malatelier und eins für Bildhauerei. Die vom 6. bis zum 10. Juli entstandenen Werke sollen später in einer kleinen Ausstellung im Rathausfoyer am Georg-Kaiser-Platz gezeigt werden.

Die Teilnahmegebühr für die Kunstwoche, die unter Beachtung der derzeitigen Kontakt- und Hygieneauflagen in Kleingruppen im Freien auf dem Gelände der Jugendförderung und der Werkstatt Sonne an der Sandstraße stattfindet, beträgt 125 Euro inklusive Material und Imbiss.

Informationen und Anmeldung: Kommunale Jugendförderung, Telefon: 06257/9699428, E-Mail rolf.bourgeois@seeheim-jugenheim.de oder matthias.itzel@seeheim-jugenheim.de; Werkstatt Sonne, Telefon: 06257/82061, E-Mail info@werkstatt-sonne.de. red

