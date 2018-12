Baumschmücken, Krippenspiel und Neujahrsempfang

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg lädt an Weihnachten und zum Jahreswechsel zu einer ganzen Reihe von Gottesdiensten in die Bergkirche ein. Den Anfang macht am 23. Dezember, Sonntag, 10 Uhr, der Gottesdienst, in dem die Teilnehmer – wie bereits in den vergangenen Jahren – den Weihnachtsbaum schmücken. „Bringen Sie gerne eine Kleinigkeit für den (Weihnachts-)Baum mit und erfreuen Sie sich und alle mit ihrem Beitrag zu unserem Weihnachtsbaum“, heißt es in einer Veröffentlichung der Gemeinde.

Am Heiligabend, 24. Dezember, Montag, stehen dann gleich drei Gottesdienste auf dem Programm: Ab 15.30 Uhr der Familiengottesdienst mit Krippenspiel, ab 17.30 Uhr die Christvesper sowie ab 22 Uhr die Christmette.

Nicht im Zwingenberger Gotteshaus, sondern in der Evangelischen Bergkirche Jugenheim, findet der Gottesdienst am Ersten Weihnachtsfeiertag statt, der von einem Chor gestaltet wird; Beginn ist 10 Uhr.

Lieblingslieder singen

Zum Weihnachtsliedersingen findet man sich dann am Zweiten Weihnachtsfeiertag wieder in der Zwingenberger Bergkirche zusammen; Beginn ist 10 Uhr. Dazu heißt es: „Neben traditionellen Weihnachtsliedern gibt es viele andere tolle Titel. Wir wollen im Anschluss an den Gottesdienst zahlreiche Weihnachtslieder zum Erklingen bringen. Welches Lied wollen Sie gerne singen? Wünschen Sie es sich per Zuruf und wir werden gemeinsam – von der Orgel begleitet – Ihr Lieblingsweihnachtslied singen.“

Das Jahr 2018 klingt dann mit einem Gottesdienst zum Altjahresabend aus, der in Verbindung mit einem Abendmahl gefeiert wird. Am Silvestertag, 31. Dezember, ist es ab 17 Uhr in der Bergkirche soweit.

Zum Ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Neujahrsempfang laden die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg und die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg dann für den 12. Januar, Samstag, ab 17 Uhr in den Saal des Evangelischen Gemeindehauses (Darmstädter Straße 22) ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018