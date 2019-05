„Beatles-Night“ auf Schloss Heiligenberg

Seeheim-Jugenheim.Der Verein Kultur im Schloss Heiligenberg weist auf ein Open-Air-Konzert der „Lonely Hearts Club Band“ hin, die am 9. Juni, Pfingstsonntag, ab 12 Uhr, im historischen Innenhof von Schloss Heiligenberg oberhalb von Jugenheim stattfindet. Das Ensemble präsentiert die Songs der Beatles mitreißend und lebendig in einer professionellen Sound- und Lightshow. Bei der diesjährigen „Beatles Night“ mit der „Lonely Hearts Club Band“ handelt es sich um die bereits 20. Neuauflage auf dem Heiligenberg.

Da die Parkplatzzahl begrenzt ist, empfehlen die Veranstalter den Autofahrer, im Ortsgebiet zu parken, (zum Beispiel auf dem Rewe-Parkplatz, am Nonnenbrünnchen oder hinter dem Brandhof) oder ab 19.30 Uhr den Shuttleservice-zum Schloss Heiligenberg vom Rewe-Parkplatz aus zu nutzen. Eintrittskarten sind im Medienhaus des BA am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim, Telefon: 06251/1008-16, erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.05.2019