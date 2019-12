Begeisterter Applaus für die Klassik-Band Spark

Zwingenberg.Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten? Was das jährliche Spiel mit der Blockflöte zur Weihnachtszeit angeht, ist der „Heilige Abend“ sogar schon gelaufen. Fest steht: Virtuoser als am Samstag im Theater Mobile wird das weihnachtliche Flötenspiel in diesem Jahr nicht mehr werden – weder auf irgendeinem Weihnachtsmarkt noch unter dem heimischen Weihnachtsbaum.

Für den vorweihnachtlichen

...