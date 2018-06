Bei Cappuccino und Striezel im Gespräch mit Bürgern

Anzeige

Zwingenberg.Ein Bürger hatte beim benachbarten Bäcker Germann einen Striezel gekauft und bereits in mundgerechte Happen zerlegt an den Stehtisch gebracht, Erste Stadträtin Karin Rettig servierte heißen Cappuccino. So vorbereitet erwarteten Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland und Bürgermeister Holger Habich am Samstag von 8 bis etwa 10 Uhr „ihre” Bürger zum Bürgergespräch auf dem Löwenplatz. Und weil an diesem Ort Kommunalpolitiker vor Wahlen gerne ihre Werbestände aufstellen, um Programme und Streuartikel unters Wahlvolk zu bringen, und es sich sowohl bei Heitland als auch bei Habich nicht nur um bereits gewählte, sondern auch um demnächst wieder zu wählende Kandidaten handelt, räumte ein Schild mit der Aufschrift „Bürgergespräch” alle Missverständnisse aus:

Ohne Streuartikel und Programme

Am Stehtisch – ohne Programme und Streuartikel – standen Birgit Heitland nicht als Landtagskandidatin und Holger Habich nicht als Bürgermeisterkandidat, sondern vor allem als Ansprechpartner für ratsuchende und hinweisgebende Bürger. Die Themen reichten dabei vom viel diskutierten Klassiker B 3-Sanierung bis zu der bei Starkregen überfluteten Bahnunterführung am Ortsausgang nach Bickenbach in Richtung Hundesportplatz.

Falsches Gefälle wird korrigiert

Während die brennenden Fragen nach den Bauabschnitten, in denen die Hauptverkehrsachse in der Ortsdurchfahrt auf Vordermann gebracht wird, und die nicht minder interessanten Fragen nach den daraus resultierenden Sperrungen und Umleitungen, noch nicht beantwortet werden konnten, zeichnet sich in Sachen Überflutung der Bahnunterführung nördlich der SurTec eine Lösung ab: Noch in diesem Jahr soll mittels einer Straßenbaumaßnahme das falsch verlaufende Gefälle korrigiert werden. mik