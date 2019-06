Beim Baskin-Spiel dürfen alle Spieler Schwäche zeigen

Zwingenberg.Auf den Hügeln und in den Tälern, die Brisighella umgeben, gedeihen Trauben und Oliven ganz hervorragend. Kein Wunder also, dass Delegationen aus der italienischen Partnerstadt Zwingenbergs, die ins älteste Bergstraßenstädtchen reisen, stets schmackhaften Rotwein aus der für die Region Emilia Romagna typischen Rebsorte Sangiovese oder köstliches Olivenöl als Gastgeschenke mitbringen. So war es

...