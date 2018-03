Beim Gang ins Rathaus auf Kunst gegen das Vergessen achten

Anzeige

Der ursprüngliche – politische – Anstoß der Namensnennung war von der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) ausgegangen, die 2003 einen entsprechenden Antrag im Stadtparlament vorgebracht hatte. Der Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge hatte die Idee dann aufgegriffen und gemeinsam mit dem Magistrat die Erstellung einer zusätzlichen Bronzetafel auf den Weg gebracht.

Kennengelernt hatten die Zwingenberger den Kunstschaffenden Manfred Kieselbach allerdings schon vor seinen Arbeiten fürs älteste Bergstraßenstädtchen. Kieselbach war 1979 nach Danzig gereist und wurde von der Vielfalt der dortigen Kunstszene so sehr beeindruckt, dass er sich nach seiner Rückkehr entschied, eine Ausstellung von 20 Bildenden Künstlern aus Danzig in seiner Heimat zu organisieren. Weil sich für die Kreativen Wlodzimierz Lajming und Jerzy Ostrogórski in der Quadratestadt keine Quartiere mehr fanden, wurden die beiden Künstler in Zwingenberg untergebracht. Noch im Jahr 1979 gab es die erste Ausstellung in Zwingenberg, von 1980 bis 2010 fand dann ein reger Austausch zwischen der Kunstakademie Danzig und der Stadt Zwingenberg statt.

Katharina Ziemann, die an der Beisetzung von Kieselbach in Mannheim teilgenommen und die die Kunst-Beziehung Danzig-Zwingenberg stets gefördert hat, erinnert sich mit etwas Wehmut zurück: „Der Kunstaustausch hat ein Ende gefunden. Die Künstler von damals sind älter geworden und reisen nicht mehr so viel. Ich bin aber noch immer mit ein paar meiner Freunde in Kontakt. Und dieses Jahr muss ich unbedingt einmal wieder hin.“ Erfreut ist Frau Ziemann allerdings darüber, dass die jungen Künstler aus Danzig beziehungsweise Polen heute „viel mehr Möglichkeiten haben als zu Zeiten des Eisernen Vorhangs“.

Der Tod von Manfred Kieselbach ist für Frau Ziemann ein Anlass, „um auf die sehr gelungenen Gedenktafeln zur Erinnerung an die Nazi-Opfer hinzuweisen. Die meisten Leute laufen ins Rathaus, ohne hinzusehen“. mik/Archivbilder: Rinderspacher/Neu

