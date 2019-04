Beim Hausparlament kommt jeder zu Wort

Zwingenberg.Sieben Menschen sind an einem Mittwochabend im Wohnzimmer von Georg und Ingrid Küffner in Zwingenberg versammelt. Es sind Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Profession. Was sie gemeinsam haben: Sie leben alle in der Region und sie sind begeisterte Europäer.

Private Diskussionsrunde

An diesem Abend folgen sie einer Idee, die den „europäischen Pulsschlag“ spürbar machen und die europäische Idee in einer Zeit der Spaltung und der Rückwärtswendung am Leben erhalten will.

Die kleine Gruppe hat sich zu einem sogenannten „Hausparlament“ versammelt, einem neuen Modell der Bürgerbeteiligung, bei dem in privaten Diskussionsrunden zentrale Fragen der Europapolitik erörtert und anschließend abgestimmt werden. Die Entscheidungen werden an Spitzenkandidaten der Europawahl weitergeleitet – als ein gut belegtes Meinungsbild, zu dem die Politiker dann Stellung nehmen und ihre eigene Haltung öffentlich begründen. Initiiert und organisiert wird diese Form des politischen Handelns von „Pulse of Europe“, einer 2016 in Frankfurt am Main gegründeten, zunächst privaten Initiative. Das Ziel der mittlerweile europaweiten Organisation ist es, die schweigenden Europa-Befürworter in der Bevölkerung zu aktivieren, um eine befürchtete Zerstörung der Europäischen Union als Garant des Friedens zu verhindern. Seit 2017 finden jeden Sonntag um 14 Uhr Kundgebungen statt. Die Bewegung ist um Überparteilichkeit und Unabhängigkeit bemüht und lehnt finanzielle Unterstützung ab.

Die Hausparlamente sollen der Verbesserung von Gesetzgebungsprozessen dienen, indem sie den Informationsaustausch zwischen Wählern, politischen Entscheidern und Experten fördern und die Kluft zwischen Repräsentanten und Repräsentierten schließen. Gastgeber melden sich bei Pulse of Europe an und laden Freunde und Bekannte, bevorzugt solche mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen, zu sich nach Hause ein.

Mitmachen kann jeder, der sich eine Meinung zu europapolitischen Themen bilden und politische Entscheidungen beeinflussen möchte. In der ersten Runde dieses neuen Bürgerbeteiligungsprojekts Ende letzten Jahres haben in Deutschland über 200 Hausparlamente getagt – mit mehr als 1000 Teilnehmern.

Redezeit ist beschränkt

Der Abend in Zwingenberg gehört zur zweiten Runde der Europäischen Hausparlamente. Vor jedem Teilnehmer auf dem Tisch liegen nicht nur Ausdrucke von Zeitungsartikeln und weiteres Informationsmaterial, sondern auch jeweils ein Fragebogen: Zu drei Fragen soll Stellung bezogen werden. Dazu sind je drei Pro- und drei Contra-Argumente aufgelistet, die beim Einstieg in die Diskussion helfen. Damit jeder zu Wort kommt, ist die Redezeit beschränkt. Und damit der Meinungsaustausch nicht uferlos wird, ist bei jeder Frage nach 20 Minuten Schluss, so lautet die Aktionsanweisung. Dann wird abgestimmt, das Ergebnis protokolliert und am Ende des Abends ein Selfie geschossen, das die Teilnehmer dokumentiert, um Manipulationen zu vermeiden.

Die Gastgeber Georg und Ingrid Küffner werden die Entscheidungen am nächsten Tag an „Pulse of Europe“ senden, wo sie mit allen anderen Ergebnissen zusammengefasst und den Politikern übermittelt werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019