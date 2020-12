Beim Thema Stadtentwicklung sollen alle mitreden

Zwingenberg.Der Magistrat möchte mit den Zwingenbergern und Rodauern ins Gespräch kommen. Das Thema: Wie sollen sich Kernstadt und einziger Stadtteil in den nächsten Jahren entwickeln? Das Format, wie dieses Thema, das in Verwaltung und Politik immer wieder eine Rolle spielt, in die breite Öffentlichkeit getragen und konstruktiv-kritisch erörtert werden kann, steht für Bürgermeister Holger Habich noch nicht fest – fest steht für den Rathauschef jedoch, dass die Debatte dringend geführt werden muss.

Konkreter Anlass ist für ihn die in diesen Wochen entbrannte Diskussion um die Zwingenberger Kleingärten, die – so könnte man in der Tat meinen – demnächst zum Gewerbegebiet werden sollen. Das ist jedoch mitnichten der Fall. Habich stellt angesichts der öffentlichen Debatte fest: „Es gibt überhaupt keinen Beschluss darüber, dass aus den Kleingärten ein Gewerbegebiet werden soll.“ Bis dato handele es sich ausschließlich um „Gedankenspiele des Magistrats“, so Holger Habich, der in diesem Zusammenhang konstatiert:

„Das Nachdenken über das Thema Stadtentwicklung – und zwar in jedwede Richtung – und das Mitteilen von Gedanken, beides muss schon noch erlaubt sein.“ Habich: „Wenn Denkverbote ausgesprochen werden, dann können wir das Buch zumachen!“ Die Diskussion zeige ihm aber auch, dass es dringend an der Zeit ist, mit möglichst vielen Bürgern möglichst umfassend darüber zu diskutieren, wohin für Zwingenberg und Rodau in Sachen Stadtentwicklung die Reise gehen soll.

Die in den jüngsten Leserbriefen in dieser Zeitung geäußerten Ansichten zum konkreten Thema Kleingärten und zur Entwicklung des ältesten Bergstraßenstädtchens ganz allgemein seien völlig legitim, stellten aber auch wiederum nur einen Ausschnitt dessen dar, was beim Thema Stadtentwicklung zu berücksichtigen sei. Die Leserbriefe zu den Kleingärten und die Gespräche über das Thema bei persönlichen Begegnungen mit Bürgern zeigten ihm, „dass es ein großes Interesse an der Stadtentwicklung gibt“. Das müsse nun zeitnah genutzt werden, um das Thema grundsätzlich zu diskutieren.

Dass überdies in einigen Beiträgen des BA-Leserforums die Zertifizierung Zwingenbergs als Cittaslow aufgegriffen wurde, das habe ihn persönlich sehr gefreut. Die politisch zugegebenermaßen nicht unumstrittene Mitgliedschaft im weltweiten Netzwerk der „lebenswerten Städte“, die Habich selbst initiiert und vorangetrieben hatte, zeige also doch Wirkung bei den Bürgern, die sich den Cittaslow-Gedanken offensichtlich zu eigen machen. Mit Blick auf das Thema Kleingärten machte der Rathauschef im Gespräch mit unserer Redaktion noch einmal darauf aufmerksam, was zurzeit Stand der Dinge sei: „Wir befinden uns im Stadium des Nachdenkens.“ Habich: „Das einzige, was es gegenwärtig gibt, das sind Überlegungen des Magistrats, wie die Stadt sich entwickeln könnte.“

Für die „Gedankenspiele“ erhoffe man sich als Partnerkommune der vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen entwickelten Initiative „Großer Frankfurter Bogen“ entsprechende Unterstützung. Der Magistrat hat sich daher mit zwei Stadtentwicklungsprojekten um Förderung beworben und den Zuschlag erhalten. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um die Schaffung von Baurecht.

Für das ehemalige Güterbahnhofsgelände soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Dabei sollen realisierbare Ideen entwickelt werden, was aus der rund 1,2 Hektar großen Fläche werden könnte. Finanziert wird die Studie vom Land im Rahmen der „Baulandoffensive Hessen“, deren Schwerpunkt die Schaffung von „bezahlbarem Wohnraum“ ist. Und für die mögliche Weiterentwicklung des Gewerbegebiets „In den Almen“ zu einem neuen Wohnviertel soll ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt werden.

Beim Gewerbegebiet „In den Almen“ handelt es sich um eine 75 000 Quadratmeter große Fläche westlich der Bahntrasse und nördlich der Platanenallee. Dieses Gebiet ist im aktuellen Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen. Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) Südhessen sieht allerdings auch die Möglichkeit einer Umnutzung zum Wohngebiet vor.

Weil die Stadt Zwingenberg in Sachen Gewerbeflächen allerdings nicht viele Entwicklungsmöglichkeiten hat, könnte – würde das Areal „In den Almen“ tatsächlich zum Wohngebiet – östlich des Berliner Rings – im Großraum zwischen Gießer Weg und Bahnüberführung B 3/K 67 – ein neues Gewerbegebiet zur Kompensation des Gewerbegebiets „In den Almen“ entstehen. Dort befindet sich auch die 21 000 Quadratmeter große Kleingartenanlage. Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) Südhessen sieht das Areal als „prioritäre Fläche für Gewerbe“ vor.

Ziel von Habich ist es nun, die Überlegungen des Magistrats und die Erkenntnisse aus den genannten Untersuchungen nicht nur mit den Gremien kommunaler Selbstverwaltung – also den Fachausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung als höchstem Beschlussgremium – , „sondern mit der ganzen Stadt zu teilen“. Dazu müsse aber eben das Nachdenken und das darüber Reden erlaubt sein. Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.12.2020