Beim Weinfest gibt’s „Lyrik in der Kiste“

Zwingenberg.Sieben kreativ gestaltete Weinkisten konnten Ulrike Fried-Heufel, Vorsitzende des Vereins Förderkreis Kunst und Kultur, sowie Bürgermeister Holger Habich in der Zwingenberger Stadtbücherei in Empfang nehmen. Die beiden Initiatoren des Projekts „Lyrik in der Kiste“ zeigten sich erfreut über die gute Beteiligung an diesem Kunstprojekt zu Mitmachen. Dieter Hamjediers, Zwingenberger Hobby-Lyriker und ebenfalls an der Aktion beteiligt, war terminlich verhindert.

Zusammen haben die drei Aktiven vor ein paar Wochen die Zwingenberger Bevölkerung dazu aufgerufen, traditionelle Weinkisten künstlerisch zu gestalten und ein Gedicht ihrer Wahl dazu auszuwählen. Die Kisten konnten kostenlos beim Weingut Simon-Bürkle abgeholt werden, das die Aktion freundlich unterstützt.

Erstmals präsentiert werden die Lyrik-Kisten nun bei der Weinfest-Eröffnung am 7. Juni. Danach sollen sie im öffentlichen Raum aufgehängt werden und die Betrachter somit zur Auseinandersetzung mit Lyrik anregen. Ulrike Fried-Heufel wusste zu berichten, dass einzelne Werke noch in Bearbeitung sind und nachgereicht werden.

Insofern können die Initiatoren mit dem Ergebnis zufrieden und die Öffentlichkeit auf deren Vorstellung gespannt sein. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019