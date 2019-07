Beratung zum Thema Scheidung

Alsbach-Hähnlein.Trennung – was nun? Frauen, die sich scheiden lassen und sich über die Auswirkungen einer Trennung informieren wollen, können sich am Mittwoch, 7. August, von 9 bis 12 Uhr im Bürgerhaus Sonne, Hauptstraße 26, in Alsbach-Hähnlein, beraten lassen.

Hier wird eine Erstorientierung angeboten, die eine Entscheidungsfindung unterstützen möchte und die Tipps für weitere Schritte geben will.

Die mobile Beratung wird von Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstelle „Frauen helfen Frauen e.V.“ durchgeführt.

Für die Beratung wird eine Gebühr erhoben. Um eine Voranmeldung bis 29. Juli wird gebeten. red

