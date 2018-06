Berufsschüler verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt

Spendenübergabe in Hardheim

Auch der Lions Club unterstützt das Spielplatzprojekt der Mütterinitiative

Unter dem Motto „We serve“ unterstützt der Lions Club Madonnenland soziale Projekte und investiert Spendengelder in Kinder und Jugendliche in seinem Verbreitungsgebiet. So auch am Dienstag in Hardheim: Bernhard Bischof ...