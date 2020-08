Beste Medizin

Heute feiern wir das Fest Mariä Himmelfahrt, dessen Sinn und Bedeutung sich vielen Lesern vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließt. Dies überrascht nicht, da es kaum direkte Hinweise in den Evangelien gibt. So stellt sich die Frage, welche Absicht Papst Pius XII verfolgte, als er dieses Fest 1950 einführte. Interessant und aufschlussreich ist dabei der zeitliche Kontext.

Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind die Folgen des verheerenden Krieges noch überall zu sehen. Millionen Vertriebene und Flüchtlinge suchen eine neue Heimat. Viele streben nach einer sicheren Existenz, ohne zu wissen wie es weitergeht. Noch sind die schlimmen Erfahrungen und die Bilder des Krieges lebendig. Sie haben sich als unsichtbare Spuren tief in die Seele eingeprägt. In dieser so schwierigen Lage stellt der Papst mit der Einführung dieses Festes den Menschen Maria als Glaubende und Hoffende vor Augen. Er will die leidgeprüften Menschen ermutigen und ihnen Hoffnung in dieser schweren Zeit schenken.

Doch erst der zweite Blick auf die enge Beziehung Maria zu ihrem Sohn erschließt den tieferen Sinn dieses Festes. Marias Leben war ganz vom Leben Jesu geprägt. Von Anfang an vertraute sie dem Plan Gottes. Sie gebar Jesus, den Sohn Gottes. Glaubend, hoffend und sorgend ging sie alle Wege mit Jesus. In der bittersten Stunde ihres Sohnes am Kreuz stand sie ihm zur Seite. Kurze Zeit später, an Ostern weilte sie inmitten der Gemeinschaft der Jünger und teilte mit ihnen die Freude, dass ihr Sohn lebt, dass Gott ihn auferweckte.

Da ihr Leben so eng mit dem Leben Jesu verflochten war, glauben katholische Christen, dass Maria mit Leib und Seele ganz bei Gott ist, mit anderen Worten, dass sie in den Himmel aufgefahren ist. Sie hat den Tod überwunden und ihr Lebensziel erreicht, endgültig in der Fülle Gottes zu wohnen. Was wir als Christen erhoffen und ersehnen, hat sie als erster Mensch erreicht.

Was kann dieses Fest uns in der derzeitigen weltweiten Krise zeigen? Maria ermutigt uns, dass wir fest auf Gott vertrauen und darauf hoffen, dass unser Leben in seiner Liebe die Vollendung findet. Wenn wir auf Jesus und Maria schauen, erkennen wir, dass unser Leben im Tiefsten ein Ziel hat und unser Leben über den Horizont hinausgeht. Es bedeutet eine stete Einladung, sich dieser Kraft und Hoffnung anzuvertrauen. Vielleicht benötigen wir gerade in dieser krisengeschüttelten Zeit ein solches Fest, damit wir spüren, wir sind nicht allein. Papst Pius XII war jedenfalls überzeugt, dass der Blick auf Maria die beste Medizin ist, die Wunden der Seelen zu heilen und neue Hoffnung zu fassen.

