Beten, Basteln – und Werwolfabende

Zwingenberg/Fehlheim.Die Katholischen Kirchengemeinden Fehlheim und Zwingenberg laden zu einer gemeinsamen Kinderfreizeit ein. Sie findet vom 1. bis 5. Juli in Scharbach im Odenwald statt. Die Teilnehmer und ihre Betreuer wohnen im Gerhart-Hauptmann-Haus, wo sich die Gruppe eine Woche lang selbstversorgen wird.

Das vielfältige Programm beinhaltet Gruppenunternehmungen, wie gemeinsames Singen, Beten, kreative Basteleien, sportliche Aktivitäten, Werwolf-Abende und anderes mehr. Im Preis inbegriffen ist ebenfalls der Besuch des Schwimmbads in Hammelbach. Insgesamt gibt es 20 freie Plätze für Kinder und Jugendliche zwischen 8 bis 14 Jahren. Im Teilnehmerbeitrag von 140 Euro pro Kind sind An- und Abreise, Übernachtung und Verpflegung sowie die Kosten für das Freizeitprogramm enthalten. Eine Anzahlung von 40 Euro ist bei der Anmeldung fällig. Der Anmeldeschluss ist der 1. Juni. Bei Fragen und Anmerkungen steht Antonia Gosch unter der Telefonnummer: 06251/ 7057626 oder per E-Mail: antoniagosch@t-online.de zur Verfügung.

Im Fall von Finanzierungsproblemen steht das Team rund um Antonia Gosch für Fragen und Lösungen bereit, denn aus finanziellen Gründen soll die Teilnahme an der Kinderfreizeit nicht scheitern, heißt es in der Ausschreibung. mia

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019