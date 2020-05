Beute gleich wieder entsorgt

Zwingenberg.Mit den zuvor aus einem Auto der Marke BMW entwendeten Kleidungsstücken konnte der Dieb wohl nichts anfangen, so dass er sie gleich wieder auf der Straße entsorgte. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, öffnete der Täter am Freitag um kurz vor zwei Uhr eine unverschlossene Tür des grauen Fahrzeugs, das an der Stuckertstraße abgestellt war. Ein Schaden entstand dabei nicht.

Wegen des versuchten Diebstahls hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06252/7060 erbitten die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 Hinweise, die zu einer Aufklärung des Verbrechens führen. ots

