Beute wird ausgestellt

Zwingenberg.Bei der Durchsuchung der Unterkünfte von zwei tatverdächtigen Wohnungseinbrechern in Bensheim hat die Polizei große Mengen Schmuck sichergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Das Duo wurde am Montagabend mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers in einem Bachlauf bei Zwingenberg festgenommen, nachdem sie sich einer Kontrolle durch Zivilfahnder an der Heidelberger Straße (B 3) durch Flucht entzogen hatten (wir haben ausführlich berichtet).

Die Zahl der sichergestellten Schmuckstücke bewegt sich im dreistelligen Bereich, es handelt sich um Mode- und Silberschmuck sowie um eine Armbanduhr. Teilweise handelt es sich auch um individuell gestalteten Designerschmuck. Das Diebesgut stammt vermutlich aus Einbrüchen in Zwingenberg, Bensheim und Lorsch sowie anderen Orten. Für eine Zuordnung wird die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim die Fundstücke nun öffentlich präsentieren:

Am 9. März von 16 bis 20 Uhr

In den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Heppenheim (Weiherhausstraße 21) werden die Stücke am 9. März, Freitag, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr ausgestellt. Die Polizei hofft auf ein reges öffentliches Interesse, damit die Stücke den rechtmäßigen Besitzern wieder ausgehändigt werden können. Bei Fragen stehen Beamte des Kommissariats 21/22 zur Verfügung. Sie sind unter der zentralen Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen. red