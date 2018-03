Anzeige

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Bewegungsspiele mit Musik“ (Kursnummer: FEK 025) hin, der am 9. April startet und sechs Mal montags stattfindet. Kursleiterin Bärbel Glück wendet sich an Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Veranstaltungsort ist von 16.30 bis 17.15 Uhr der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) Zwingenberg. Die Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro.

In der Kursbeschreibung heißt es: „Wir möchten gemeinsam mit den Kindern singen, musizieren (mit einfachen Instrumenten wie Trommeln, Klanghölzern und Rasseln) und uns dazu bewegen. Die Bewegung mit Materialien wie Tüchern, Bälle und Reissäckchen, mit und ohne Musik, wirkt sich positiv auf die Motorik des Kleinkindes aus und fördert diese. Der Spaß ist vorprogrammiert.

Anmeldungen sind im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), möglich – Telefon 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten sind dienstags und freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr. red